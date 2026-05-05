Нори не риють? Де насправді живуть їжаки і що може стати для них небезпечною "пасткою"
Їжаки часто оселяються неподалік людей або ж "приходять у гості" на присадибні ділянки. Проте де насправді вони живуть і на які небезпеки наражаються під час своїх прогулянок - важливо розуміти кожному.
Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк.
Де насправді можуть "кублитися" їжаки
Експерт розповіла, що в цілому їжаки "роблять кубла з листя, гілок та інших матеріалів".
"Які підходять для пом'якшення та утеплення", - пояснила Михайлюк.
Попри уявлення декого з людей про те, нібито їжачки "живуть у нірах", насправді "нір вони - не риють".
"Натомість використовують природні купки "будівельних матеріалів" для облаштування гнізда", - поділилась зооволонтер.
Це можуть бути, за її словами:
- спиляні гілки;
- скошена трава;
- зібране листя тощо.
"Основний критерій ділянки, щоб там міг облаштуватись їжак - має бути хоч трішечки зарослів та хащів", - уточнила фахівець.
Отже, "на ідеально виголеному газоні" - їжак не приживеться.
Що може стати "пасткою" для цих тварин
Михайлюк повідомила, що пасткою на присадибній ділянці (у саду чи на городі) для їжачків може стати практично будь-що.
"Це - "біда", а не звірятко. Інколи складається враження, що їжак наче намагається "вбитись об все на світі", - визнала спеціаліст.
Їжак, за її словами, може:
- застрягнути в сітці;
- впасти у відкриту водойму;
- заплутатись у нитках;
- зробити кубло під кочкою і не тільки.
"Це може бути що завгодно. Людська фантазія не здатна продумати всі варіанти, якщо чесно", - поділилась зооволонтер.
Водночас найбільш розповсюджену загрозу для їжаків становлять все ж таки:
- водойми (які не мають трапика чи пологого виходу);
- покоси (без попереднього огляду ділянки на предмет їжачиного кубла).
"Всього насправді не передбачити. Але ці два пункти - люди цілком можуть контролювати, що значно скоротить ризики для колючих", - підсумувала Михайлюк.
