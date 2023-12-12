Вірменія заявила про своє прагнення максимально зблизитись з ЄС

Вірменія підтримує переговори Молдови та України з ЄС щодо членства. Це питання вітається не тільки урядом країни, а й вірменським народом, який також має європейські прагнення.

Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, передає РБК-Україна з посиланням на 1lurer .

Так, увечері 11 грудня міністр закордонних справ Вірменії взяв участь у міністерській зустрічі Східного партнерства в Брюсселі, зробивши низку заяв, спрямованих висвітлити бажання країни до проєвропейського становлення.

" Наш уряд вітає рішення Європейської комісії запропонувати Європейській Раді розпочати переговори про приєднання Молдови та України та надати Грузії статус кандидата. Це рішення вітає не лише уряд Вірменії, а і її народ, який також має європейські прагнення", - заявив він під час промови.

За словами Мірзояна, процес демократизації та впровадження амбітної програми реформ у Вірменії "не зупинялися ні на секунду".