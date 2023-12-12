Армения заявила о своем стремлении максимально сблизиться с ЕС

Армения поддерживает переговоры Молдовы и Украины с ЕС о членстве. Этот вопрос приветствуется не только правительством страны, но и армянским народом, также имеющим европейские стремления.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РБК-Украина со ссылкой на 1lurer.