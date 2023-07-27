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Вірменія не братиме участі у “ядерних навчаннях” ОДКБ

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Четвер 27 липня 2023 01:15
Вірменія не братиме участі у “ядерних навчаннях” ОДКБ Фото: Вірменія відмовилась від навчань ОДКБ в Білорусі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Вірменське МВС повідомило, що країна відмовляється направляти свої підрозділи до РБ через "професійну завантаженість співробітників рятувальної служби МВС".

Зазначається, що під час навчань члени ОДКБ мають відпрацьовувати сценарій ліквідації аварії на ядерному об'єкті.

Відносини Вірменії з ОДКБ

Відносини між Вірменією та ОДКБ погіршились після того, як організація не допомогла у війні за Нагірний Карабах.

Крім цього, Вірменія відмовилась від проведення на її території навчань ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023", а потім відмовились від всіх навчань організації, які мали провести в країні.

А в березні 2023 року Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ.

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