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У Вірменії обговорюють закриття російських телеканалів

Єреван, Четвер 19 жовтня 2023 16:26
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У Вірменії обговорюють закриття російських телеканалів Фото: у Вірменії обговорюють закриття російських телеканалів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Про це заявив міністр високотехнологічної промисловості Вірменії Роберт Хачатрян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

Він розповів, що у відповідь на порушення пунктів угоди щодо російських телекомпаній будуть зроблені "відповідні кроки". Міністр пообіцяв розкрити деталі таких заходів пізніше.

При цьому чиновника попросили прокоментувати інформацію про те, чи обговорюють у Вірменії закриття телеканалів РФ.

"Усі теми обговорюються, є угода, яка передбачає відповідні кроки. Якщо будуть порушення, ми скористаємося цими кроками", - відповів Хачатрян.

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому вірменський депутат від правлячої партії Лусіна Бадалян заявляла про необхідність відключення російських телеканалів у країні.

Депутат пояснювала це тим, що контент телеканалів починає загрожувати безпеці держави.

Варто зауважити, що відносини між Вірменією та Росією різко погіршилися. Єреван звинувачує Москву, що та не діяла під час нещодавнього конфлікту в Нагірному Карабаху, внаслідок якого регіон почав повністю контролювати Азербайджан.

Також Вірменія ратифікувала Римський статут і має виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду. МКС кілька місяців тому видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

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