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Антиросійський жест. У РФ образились на Вірменію за її участь в саміті по формулі миру

Четвер 02 листопада 2023 15:58
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Антиросійський жест. У РФ образились на Вірменію за її участь в саміті по формулі миру Фото: Марія Захарова, речник Міністерства закондонних справ Росії (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація сприйняла участь Вірменії в саміті по формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

Пол це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Марію Захарову, яку цитує російське видання "Комерсант".

"Якщо ви говорите про зустріч на Мальті... , ми розглядаємо як демонстративний антиросійський жест офіційного Єревану",- заявила речниця.

Зокрема Захарова пригадала й те, як:

  • до Києва приїжджала дружина прем'єр-міністра Вірменії Ганна Акопян;
  • спікер Нацзборів Ален Симонян проводив переговори з головою Верховної ради України Русланом Стефанчуком у Дубліні;
  • прем'єр Нікол Пашинян зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Гранаді.

"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини",- додала спікер.

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

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