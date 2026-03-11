Виплати припинили з 1 січня: інструкція, як поновити пенсію у 2026 році
З початку 2026 року частина українських пенсіонерів зіткнулася з призупиненням виплат через невиконання вимог щодо ідентифікації. Проте нарахування коштів поновлюють після виконання необхідних процедур.
РБК-Україна з посиланням на Головне управління ПФУ в Сумській області розповідає, як повернути виплати, перебуваючи в Україні, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Головне:
- З 1 січня 2026 року припинено виплати пенсіонерам, які не виконали обов’язкові вимоги до кінця 2025 року.
- Пенсії поновлюються в повному обсязі з дати припинення (але не більше ніж за три роки до дня звернення).
- Головні умови: проходження фізичної ідентифікації та підтвердження неотримання виплат від РФ (для осіб з ТОТ).
- Процедуру можна пройти онлайн через "Дія.Підпис", відеозв'язок, у консульствах або особисто в ПФУ.
Як пройти фізичну ідентифікацію
Пенсійний фонд пропонує чотири способи підтвердження особи на вибір.
Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):
- авторизуйтесь на порталі portal.pfu.gov.ua або у застосунку "Пенсійний фонд";
- пройдіть фотоідентифікацію та введіть п’ятизначний код, процедура триває 3-5 хвилин.
Відеоконференцзв’язок:
- подайте заяву на порталі ПФУ або зателефонуйте за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
- оберіть зручну платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram) та під час дзвінка пред’явіть документ, що посвідчує особу.
Через дипломатичні установи (для тих, хто за кордоном):
- отримайте довідку про перебування в живих у посольстві чи консульстві;
- надішліть оригінал поштою до ПФУ або завантажте скан-копію з КЕП на вебпортал.
Особисто:
- зверніться до сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку на підконтрольній території з паспортом.
Підтвердження неотримання виплат від РФ
Особи, які перебувають або перебували на ТОТ, зобов'язані підтвердити, що не отримують пенсію від країни-агресора. Це можна зробити:
- на порталі ПФУ у розділі "Дистанційне інформування" встановити відповідну позначку;
- під час відеодзвінка надати усну відповідь працівнику ПФУ;
- при особистому візиті - проставити позначку в заяві;
- поштою (за кордоном) - надіслати письмове повідомлення разом із довідкою про перебування в живих.
Контроль та поновлення виплат
Після завершення ідентифікації виплати поновлюються автоматично. Перевірити статус та дату останньої перевірки можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в мобільному застосунку у розділі "Моя ідентифікація".
Нагадаємо, деякі українські пенсіонери повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати пенсії та страхові виплати. Це стосується тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.
РБК-Україна також детально розповідало, як онлайн швидко записатися до ПФУ.