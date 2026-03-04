Пенсії під загрозою? Як пройти відеоідентифікацію замість візиту до ПФУ у 2026 році

Для пенсіонерів, які перебувають за кордоном або в окупації, онлайн-перевірка стала обов’язковою умовою для продовження виплат у 2026 році. Пройти процедуру тепер можна через звичайний відеодзвінок, заздалегідь подавши заявку на вебпорталі ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому потрібно проходити перевірку

Вимога стосується пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які через війну опинилися за межами підконтрольної Україні території. Щоб підтвердити право на гроші, тепер не обов’язково відвідувати сервісні центри особисто - процедуру можна пройти у режимі відеоконференції до 31 грудня кожного року.

Як записатися на відеоідентифікацію

Для того, щоб забронювати час для онлайн-дзвінка через вебпортал ПФУ, необхідно виконати кілька простих дій:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" ;

; заповнити анкету - вказати особисті дані, серію та номер паспорта, електронну пошту та актуальний номер телефону;

- вказати особисті дані, серію та номер паспорта, електронну пошту та актуальний номер телефону; обрати зручний додаток для зв’язку , ПФУ пропонує на вибір: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom;

, ПФУ пропонує на вибір: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom; якщо вам потрібна допомога (перекладач жестової мови або асистент), це слід вказати в окремому полі;

(перекладач жестової мови або асистент), це слід вказати в окремому полі; натиснути "Подати заяву".

До електронної форми можна додати скан-копії документів (паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН). Важливо, щоб розмір кожного файлу не перевищував 1 Мб.

Що буде після подання заявки

Після відправлення форми з вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду. Фахівець узгодить точну дату та час проведення сеансу відеозв’язку. Сама процедура спрямована на те, щоб переконатися, що виплати отримує саме та особа, якій вони призначені.