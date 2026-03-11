ua en ru
Выплаты прекратили с 1 января: инструкция, как восстановить пенсию в 2026 году

06:40 11.03.2026 Ср
3 мин
Пенсию выплатят за весь период задержки
aimg Татьяна Веремеева
Выплаты прекратили с 1 января: инструкция, как восстановить пенсию в 2026 году Фото: Украинцам возобновляют выплату пенсий после идентификации (freepik.com)

С начала 2026 года часть украинских пенсионеров столкнулась с приостановлением выплат из-за невыполнения требований по идентификации. Однако начисление средств возобновляют после выполнения необходимых процедур.

РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Сумской области рассказывает, как вернуть выплаты, находясь в Украине, за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Читайте также: Пенсии под угрозой? Как пройти видеоидентификацию вместо визита в ПФУ в 2026 году

Главное:

  • С 1 января 2026 года прекращены выплаты пенсионерам, которые не выполнили обязательные требования до конца 2025 года.
  • Пенсии возобновляются в полном объеме с даты прекращения (но не более чем за три года до дня обращения).
  • Главные условия: прохождение физической идентификации и подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц с ВОТ).
  • Процедуру можно пройти онлайн через "Дія.Підпис", видеосвязь, в консульствах или лично в ПФУ.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионный фонд предлагает четыре способа подтверждения личности на выбор.

Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):

  • авторизуйтесь на портале portal.pfu.gov.ua или в приложении "Пенсионный фонд";
  • пройдите фотоидентификацию и введите пятизначный код, процедура длится 3-5 минут.

Видеоконференцсвязь:

  • подайте заявление на портале ПФУ или позвоните по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
  • выберите удобную платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram) и во время звонка предъявите документ, удостоверяющий личность.

Через дипломатические учреждения (для тех, кто за рубежом):

  • получите справку о пребывании в живых в посольстве или консульстве;
  • отправьте оригинал по почте в ПФУ или загрузите скан-копию с КЭП на веб-портал.

Лично:

  • обратитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк на подконтрольной территории с паспортом.

Подтверждение неполучения выплат от РФ

Лица, которые находятся или находились на ВОТ, обязаны подтвердить, что не получают пенсию от страны-агрессора. Это можно сделать:

  • на портале ПФУ в разделе "Дистанционное информирование" установить соответствующую отметку;
  • во время видеозвонка предоставить устный ответ работнику ПФУ;
  • при личном визите - проставить отметку в заявлении;
  • по почте (за рубежом) - отправить письменное уведомление вместе со справкой о пребывании в живых.

Контроль и возобновление выплат

После завершения идентификации выплаты возобновляются автоматически. Проверить статус и дату последней проверки можно в личном кабинете на портале ПФУ или в мобильном приложении в разделе "Моя идентификация".

Напомним, некоторые украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы продолжать получать пенсии и страховые выплаты. Это касается тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

РБК-Украина также подробно рассказывало, как онлайн быстро записаться в ПФУ.

