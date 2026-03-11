Выплаты прекратили с 1 января: инструкция, как восстановить пенсию в 2026 году
С начала 2026 года часть украинских пенсионеров столкнулась с приостановлением выплат из-за невыполнения требований по идентификации. Однако начисление средств возобновляют после выполнения необходимых процедур.
РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Сумской области рассказывает, как вернуть выплаты, находясь в Украине, за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Главное:
- С 1 января 2026 года прекращены выплаты пенсионерам, которые не выполнили обязательные требования до конца 2025 года.
- Пенсии возобновляются в полном объеме с даты прекращения (но не более чем за три года до дня обращения).
- Главные условия: прохождение физической идентификации и подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц с ВОТ).
- Процедуру можно пройти онлайн через "Дія.Підпис", видеосвязь, в консульствах или лично в ПФУ.
Как пройти физическую идентификацию
Пенсионный фонд предлагает четыре способа подтверждения личности на выбор.
Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):
- авторизуйтесь на портале portal.pfu.gov.ua или в приложении "Пенсионный фонд";
- пройдите фотоидентификацию и введите пятизначный код, процедура длится 3-5 минут.
Видеоконференцсвязь:
- подайте заявление на портале ПФУ или позвоните по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
- выберите удобную платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram) и во время звонка предъявите документ, удостоверяющий личность.
Через дипломатические учреждения (для тех, кто за рубежом):
- получите справку о пребывании в живых в посольстве или консульстве;
- отправьте оригинал по почте в ПФУ или загрузите скан-копию с КЭП на веб-портал.
Лично:
- обратитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк на подконтрольной территории с паспортом.
Подтверждение неполучения выплат от РФ
Лица, которые находятся или находились на ВОТ, обязаны подтвердить, что не получают пенсию от страны-агрессора. Это можно сделать:
- на портале ПФУ в разделе "Дистанционное информирование" установить соответствующую отметку;
- во время видеозвонка предоставить устный ответ работнику ПФУ;
- при личном визите - проставить отметку в заявлении;
- по почте (за рубежом) - отправить письменное уведомление вместе со справкой о пребывании в живых.
Контроль и возобновление выплат
После завершения идентификации выплаты возобновляются автоматически. Проверить статус и дату последней проверки можно в личном кабинете на портале ПФУ или в мобильном приложении в разделе "Моя идентификация".
Напомним, некоторые украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы продолжать получать пенсии и страховые выплаты. Это касается тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.
РБК-Украина также подробно рассказывало, как онлайн быстро записаться в ПФУ.