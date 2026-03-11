Выплаты прекратили с 1 января: инструкция, как восстановить пенсию в 2026 году

С начала 2026 года часть украинских пенсионеров столкнулась с приостановлением выплат из-за невыполнения требований по идентификации. Однако начисление средств возобновляют после выполнения необходимых процедур.

РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Сумской области рассказывает, как вернуть выплаты, находясь в Украине, за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Главное: С 1 января 2026 года прекращены выплаты пенсионерам , которые не выполнили обязательные требования до конца 2025 года.

, которые не выполнили обязательные требования до конца 2025 года. Пенсии возобновляются в полном объеме с даты прекращения (но не более чем за три года до дня обращения).

в полном объеме с даты прекращения (но не более чем за три года до дня обращения). Главные условия: прохождение физической идентификации и подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц с ВОТ).

прохождение физической идентификации и подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц с ВОТ). Процедуру можно пройти онлайн через "Дія.Підпис", видеосвязь, в консульствах или лично в ПФУ.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионный фонд предлагает четыре способа подтверждения личности на выбор.

Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):

авторизуйтесь на портале portal.pfu.gov.ua или в приложении "Пенсионный фонд";

пройдите фотоидентификацию и введите пятизначный код, процедура длится 3-5 минут.

Видеоконференцсвязь:

подайте заявление на портале ПФУ или позвоните по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

на портале ПФУ или позвоните по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. выберите удобную платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram) и во время звонка предъявите документ, удостоверяющий личность.

Через дипломатические учреждения (для тех, кто за рубежом):

получите справку о пребывании в живых в посольстве или консульстве;

в посольстве или консульстве; отправьте оригинал по почте в ПФУ или загрузите скан-копию с КЭП на веб-портал.

Лично:

обратитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк на подконтрольной территории с паспортом.

Подтверждение неполучения выплат от РФ

Лица, которые находятся или находились на ВОТ, обязаны подтвердить, что не получают пенсию от страны-агрессора. Это можно сделать:

на портале ПФУ в разделе "Дистанционное информирование" установить соответствующую отметку;

в разделе "Дистанционное информирование" установить соответствующую отметку; во время видеозвонка предоставить устный ответ работнику ПФУ;

предоставить устный ответ работнику ПФУ; при личном визите - проставить отметку в заявлении;

- проставить отметку в заявлении; по почте (за рубежом) - отправить письменное уведомление вместе со справкой о пребывании в живых.

Контроль и возобновление выплат

После завершения идентификации выплаты возобновляются автоматически. Проверить статус и дату последней проверки можно в личном кабинете на портале ПФУ или в мобильном приложении в разделе "Моя идентификация".