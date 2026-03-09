Потрібно робити щороку: як пенсіонерам за кордоном та в окупації зберегти виплати

Частині українців для продовження отримання пенсій та страхових виплат потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію. Відповідні норми встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України .

Головне: Дедлайн: Ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня кожного року.

Ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня кожного року. Категорії: Вимога стосується тих, хто за кордоном або в окупації.

Вимога стосується тих, хто за кордоном або в окупації. Виняток: Переселенці з окупованих територій, які оформили виплати за новим місцем проживання в межах України.

Переселенці з окупованих територій, які оформили виплати за новим місцем проживання в межах України. Подання заяви: Можливо як особисто, так і онлайн через вебпортал ПФУ.

Хто має проходити ідентифікацію

Згідно з документом, процедуру підтвердження особи необхідно проходити щороку до 31 грудня. Це стосується пенсіонерів (зокрема тих, хто отримує довічне утримання або страхові виплати через нещасний випадок на виробництві), які:

тимчасово проживають за межами України;

проживають на територіях України, що тимчасово окуповані Російською Федерацією.

У відомстві наголошують, що це правило не поширюється на пенсіонерів, які виїхали з окупації та зараз мешкають на підконтрольній Україні території, якщо вони повідомили про це ПФУ та подали заяву про переведення виплати за новим місцем проживання.

Як перевести виплати за новим місцем проживання

Пенсія виплачується за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації. Подати заяву про переведення виплат можна двома способами:

у паперовій формі - звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

- звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України; в електронній формі - через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП.

Як подати заяву про зміну місця проживання онлайн?

На порталі ПФУ потрібно виконати наступні кроки:

авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП;

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Внесення змін до пенсійної справи";

зайти в підрозділ "Заява на зміну особистих даних пенсіонера";

заповнити дані та завантажити скан-копії документів (за наявності);

у сформованій заяві обрати пункт "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання";

підписати КЕП та надіслати.

Статус та результати розгляду вашої заяви будуть відображатися в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".