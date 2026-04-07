ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Виплати за лютий стартували: як перевірити свій "Національний кешбек" у "Дії"

14:37 07.04.2026 Вт
2 хв
Куди можна витратити накопичений у лютому кешбек?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Українцям почали нараховувати кешбек за лютий (Getty Images)

В Україні розпочали виплати за програмою "Національний кешбек" за лютий 2026 року. Кошти отримають понад 4,46 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Головне:

  • Гроші за лютий 2026 року отримають понад 4,46 млн українців.
  • З 1 березня діють ставки 15% та 5%.
  • З 20 березня програма охопила 190 мереж АЗС, де кешбек вже отримали 1,3 млн водіїв.
  • У застосунку оновили головний екран сервісу та додали зручний сканер штрихкодів для перевірки товарів.
  • Кошти можна витратити на комуналку, ліки, книги або задонатити на ЗСУ.

Оновлені умови та виплати за лютий

У "Дії" звертають увагу на те, що з 1 березня 2026 року програма працює за новими правилами диференційованого нарахування коштів. Відсоток повернення залежить від категорії товару:

  • 15% - для товарів із високою часткою імпорту;
  • 5% - для категорій, де позиції українських виробників є традиційно сильними.

Крім того, з 20 березня кешбек поширився на пальне. До програми вже приєдналися майже 190 мереж АЗС, а послугою встигли скористатися понад 1,3 млн українців.

Як перевірити розмір кешбеку в "Дії"

Для зручності користувачів у застосунку оновили головний екран сервісу. Тепер відстежувати нарахування стало простіше. Щоб дізнатися точний відсоток повернення за конкретний товар, скористайтеся сканером:

  • відкрийте "Дію" - розділ "Сервіси",
  • оберіть "Національний кешбек";
  • натисніть на "Сканер штрихкодів" у правому нижньому куті.

На що можна витратити кошти

Отримані виплати мають цільове призначення. Українці можуть витрачати їх на:

  • оплату комунальних послуг;
  • придбання ліків, українських продуктів харчування та книг;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

РБК-Україна раніше розповідало, що кешбек за пальне українці зможуть отримати до 1 травня лише на АЗС, які долучилися до програми.

Нагадаємо, українці отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за січень наприкінці березня. Тоді гроші надійшли на рахунки понад 4,1 млн користувачів програми.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний кешбек Дія
Новини
