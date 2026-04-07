Виплати за лютий стартували: як перевірити свій "Національний кешбек" у "Дії"
В Україні розпочали виплати за програмою "Національний кешбек" за лютий 2026 року. Кошти отримають понад 4,46 млн громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Оновлені умови та виплати за лютий
У "Дії" звертають увагу на те, що з 1 березня 2026 року програма працює за новими правилами диференційованого нарахування коштів. Відсоток повернення залежить від категорії товару:
- 15% - для товарів із високою часткою імпорту;
- 5% - для категорій, де позиції українських виробників є традиційно сильними.
Крім того, з 20 березня кешбек поширився на пальне. До програми вже приєдналися майже 190 мереж АЗС, а послугою встигли скористатися понад 1,3 млн українців.
Як перевірити розмір кешбеку в "Дії"
Для зручності користувачів у застосунку оновили головний екран сервісу. Тепер відстежувати нарахування стало простіше. Щоб дізнатися точний відсоток повернення за конкретний товар, скористайтеся сканером:
- відкрийте "Дію" - розділ "Сервіси",
- оберіть "Національний кешбек";
- натисніть на "Сканер штрихкодів" у правому нижньому куті.
На що можна витратити кошти
Отримані виплати мають цільове призначення. Українці можуть витрачати їх на:
- оплату комунальних послуг;
- придбання ліків, українських продуктів харчування та книг;
- донати на підтримку Збройних Сил України.
РБК-Україна раніше розповідало, що кешбек за пальне українці зможуть отримати до 1 травня лише на АЗС, які долучилися до програми.
Нагадаємо, українці отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за січень наприкінці березня. Тоді гроші надійшли на рахунки понад 4,1 млн користувачів програми.