Виплати за лютий стартували: як перевірити свій "Національний кешбек" у "Дії"

В Україні розпочали виплати за програмою "Національний кешбек" за лютий 2026 року. Кошти отримають понад 4,46 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Оновлені умови та виплати за лютий

У "Дії" звертають увагу на те, що з 1 березня 2026 року програма працює за новими правилами диференційованого нарахування коштів. Відсоток повернення залежить від категорії товару:

15% - для товарів із високою часткою імпорту;

- для товарів із високою часткою імпорту; 5% - для категорій, де позиції українських виробників є традиційно сильними.

Крім того, з 20 березня кешбек поширився на пальне. До програми вже приєдналися майже 190 мереж АЗС, а послугою встигли скористатися понад 1,3 млн українців.

Як перевірити розмір кешбеку в "Дії"

Для зручності користувачів у застосунку оновили головний екран сервісу. Тепер відстежувати нарахування стало простіше. Щоб дізнатися точний відсоток повернення за конкретний товар, скористайтеся сканером:

відкрийте "Дію" - розділ "Сервіси" ,

- розділ , оберіть "Національний кешбек" ;

; натисніть на "Сканер штрихкодів" у правому нижньому куті.

На що можна витратити кошти

Отримані виплати мають цільове призначення. Українці можуть витрачати їх на: