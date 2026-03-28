5% чи 15%: як у "Дії" перевірити розмір нарахування кешбеку за товар
З 1 березня в Україні змінилися правила нарахування "Національного кешбеку". Тепер розмір виплати за купівлю вітчизняних товарів становить 5% або 15% залежно від категорії продукції.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дія" у Telegram.
Головне:
- Максимальний кешбек у 15% нараховують на взуття, одяг, косметику та побутову хімію.
- Стандартний кешбек у 5% діє на більшість продуктів харчування, ліки та товари для саду.
- Перевірити розмір нарахування можна миттєво через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".
Як працює оновлена програма
Уряд диференціював ставки, щоб підтримати українських виробників у нішах з високою часткою імпорту. Для нарахування підвищеного кешбеку обрано категорії, де місцевим брендам складніше конкурувати з іноземними аналогами.
Щоб не запам’ятовувати складні списки товарів, користувачам радять використовувати вбудований інструмент у державному застосунку.
Як скористатися сканером у "Дії"
Для перевірки товару безпосередньо біля полиці магазину необхідно виконати кілька кроків:
- Відкрийте застосунок та перейдіть у розділ "Сервіси" - "Національний кешбек".
- Натисніть на іконку сканера у нижньому правому куті екрана.
- Наведіть камеру смартфона на штрихкод обраного продукту.
Система за кілька секунд відобразить, чи бере товар участь у програмі та який саме відсоток повернеться на спеціальну картку.
