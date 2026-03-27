Кешбек за січень нарахують мільйонам українців: коли прийдуть гроші
З 27 березня мільйони українців отримають гроші на картки "Національного кешбеку". Це виплата за покупки в січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Виплати торкнуться тих, хто накопичив понад 2 гривні та заздалегідь обрав картку для виплат у Дії. Незабаром також розпочнуться виплати за лютий.
Від старту програми українці придбали товарів у межах "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 млрд гривень.
Нові правила: два рівні кешбеку
З 1 березня програма працює за оновленою моделлю з двома ставками.
15% - на українські товари в категоріях з високою часткою імпорту:
- косметика, засоби гігієни, побутова хімія
- товари для дому, ремонту, будівництва
- одяг, взуття, канцелярія, товари для тварин
- тверді та м'які сири, деякі макарони й крупи
5% - там, де українські виробники мають сильні позиції:
- солодощі, напої, снеки, олія, м'ясо
- молочні продукти (крім сирів), овочі, фрукти
- риба, консерви, заморожені продукти
- аптечні товари, соуси, приправи
Перевірити, який відсоток нараховується на конкретний товар, можна на порталі "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.
На що можна витратити кешбек
Отримані кошти можна спрямувати на:
- оплату комунальних та поштових послуг
- покупку продуктів, ліків і медвиробів українського виробництва
- придбання книжок та друкованої продукції
- донат на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ
Як підключитися до програми
Для участі потрібно три кроки:
- Відкрити картку для виплат у банку-партнері.
- Надати банку дозвіл на передачу даних про транзакції з карток для покупок.
- У Дії в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек".
Важливо: кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів-учасників програми.
Кешбек тепер і на пальне
З 20 березня в програмі з'явився новий напрям - компенсація за пальне на АЗС-учасниках:
- 15% - дизель
- 10% - бензин
- 5% - автогаз
До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС - від великих до локальних.
Однак є обмеження - такі "бонуси" доступні лише до 1 травня.
Тим часом прем'єрка України Юлія Свириденко заспокоїла українців - дефіциту на заправках точно не буде. Ажіотаж поступово спадає.