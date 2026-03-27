Кешбек за січень нарахують мільйонам українців: коли прийдуть гроші

18:42 27.03.2026 Пт
2 хв
Кешбек отримають понад 4,1 млн користувачів програми
aimg Олена Чупровська
Кешбек за січень нарахують мільйонам українців: коли прийдуть гроші

З 27 березня мільйони українців отримають гроші на картки "Національного кешбеку". Це виплата за покупки в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Читайте також: Ціновий шок на АЗС: у Кабміні пояснили, чому "паливний кешбек" став єдиним виходом

Виплати торкнуться тих, хто накопичив понад 2 гривні та заздалегідь обрав картку для виплат у Дії. Незабаром також розпочнуться виплати за лютий.

Від старту програми українці придбали товарів у межах "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 млрд гривень.

Нові правила: два рівні кешбеку

З 1 березня програма працює за оновленою моделлю з двома ставками.

15% - на українські товари в категоріях з високою часткою імпорту:

  • косметика, засоби гігієни, побутова хімія
  • товари для дому, ремонту, будівництва
  • одяг, взуття, канцелярія, товари для тварин
  • тверді та м'які сири, деякі макарони й крупи

5% - там, де українські виробники мають сильні позиції:

  • солодощі, напої, снеки, олія, м'ясо
  • молочні продукти (крім сирів), овочі, фрукти
  • риба, консерви, заморожені продукти
  • аптечні товари, соуси, приправи

Перевірити, який відсоток нараховується на конкретний товар, можна на порталі "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна спрямувати на:

  • оплату комунальних та поштових послуг
  • покупку продуктів, ліків і медвиробів українського виробництва
  • придбання книжок та друкованої продукції
  • донат на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ

Як підключитися до програми

Для участі потрібно три кроки:

  1. Відкрити картку для виплат у банку-партнері.
  2. Надати банку дозвіл на передачу даних про транзакції з карток для покупок.
  3. У Дії в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек".

Важливо: кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів-учасників програми.

Кешбек тепер і на пальне

З 20 березня в програмі з'явився новий напрям - компенсація за пальне на АЗС-учасниках:

  • 15% - дизель
  • 10% - бензин
  • 5% - автогаз

До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС - від великих до локальних.

Однак є обмеження - такі "бонуси" доступні лише до 1 травня.

Тим часом прем'єрка України Юлія Свириденко заспокоїла українців - дефіциту на заправках точно не буде. Ажіотаж поступово спадає.

