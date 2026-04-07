Выплаты за февраль стартовали: как проверить свой "Национальный кэшбэк" в "Дії"
В Украине начали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за февраль 2026 года. Средства получат более 4,46 млн граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
- Деньги за февраль 2026 года получат более 4,46 млн украинцев.
- С 1 марта действуют ставки 15% и 5%.
- С 20 марта программа охватила 190 сетей АЗС, где кэшбек уже получили 1,3 млн водителей.
- В приложении обновили главный экран сервиса и добавили удобный сканер штрихкодов для проверки товаров.
- Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, книги или задонатить на ВСУ.
Обновленные условия и выплаты за февраль
В "Дії" обращают внимание на то, что с 1 марта 2026 года программа работает по новым правилам дифференцированного начисления средств. Процент возврата зависит от категории товара:
- 15% - для товаров с высокой долей импорта;
- 5% - для категорий, где позиции украинских производителей традиционно сильные.
Кроме того, с 20 марта кэшбек распространился на топливо. К программе уже присоединились почти 190 сетей АЗС, а услугой успели воспользоваться более 1,3 млн украинцев.
Как проверить размер кэшбэка в "Дії"
Для удобства пользователей в приложении обновили главный экран сервиса. Теперь отслеживать начисления стало проще. Чтобы узнать точный процент возврата за конкретный товар, воспользуйтесь сканером:
- откройте "Дію" - раздел "Сервисы",
- выберите "Национальный кэшбэк";
- нажмите на "Сканер штрихкодов" в правом нижнем углу.
На что можно потратить средства
Полученные выплаты имеют целевое назначение. Украинцы могут тратить их на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств, украинских продуктов питания и книг;
- донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.
РБК-Украина ранее рассказывало, что кэшбек за топливо украинцы смогут получить до 1 мая только на АЗС, которые присоединились к программе.
Напомним, украинцы получили выплаты по программе "Национальный кэшбек" за январь в конце марта. Тогда деньги поступили на счета более 4,1 млн пользователей программы.