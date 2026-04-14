1500 гривень від Кабміну: чи вплине доплата на призначення допомоги малозабезпеченим
В Україні з 8 квітня розпочали виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для вразливих категорій громадян.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України пояснює, чи вплине отримана доплата на призначення допомоги малозабезпеченим.
Чи вплине виплата на призначення допомоги
Одноразова грошова допомога у розмірі 1500 гривень не буде враховуватися при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям. У ПФУ пояснили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 березня 2026 року №341, ця виплата не включається до сукупного доходу сім’ї.
Це означає, що:
- вона не вплине на право отримання соціальної допомоги;
- не зменшить розмір виплат;
- не враховуватиметься при розрахунках доходів.
Також зазначено, що ці кошти не входять до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.
Хто та як отримає кошти
Програма розрахована на підтримку громадян, які відчувають вплив зростання світових цін на пальне, що позначається на вартості продуктів і послуг. Одноразову допомогу у 1500 гривень отримають:
- пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;
- малозабезпечені та багатодітні сім’ї;
- отримувачі базової соцдопомоги та одинокі матері;
- ВПО серед отримувачів соціальних виплат.
РБК-Україна раніше писало, що кошти надійдуть протягом квітня на банківські рахунки або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно. Якщо людина належить до кількох категорій одночасно, виплата проводиться один раз.
