1500 грн почали виплачувати: Улютін назвав терміни отримання на картки та через "Укрпошту"

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів під час телемарафону.

"На цю виплату можуть претендувати всі отримувачі соціальних виплат, а також пенсіонери. Вчора вже 540 тисячам пенсіонерів, які отримують виплати через "Укрпошту", було переспрямовано ресурс для того, щоб "Укрпошта" також почала виплату такої підтримки", - зазначив він.

За словами міністра, виплата буде нарахована автоматично на ті ж самі рахунки або разом з пенсією, яка приноситься представниками "Укрпошти". Він наголосив, що за виплатою не потрібно йти в будь-які відділення Пенсійного фонду або поштові відділення, а кошти планують спрямувати вже цього тижня.

"Від сьогодні, впродовж кількох днів на банківські рахунки будуть надходити ці кошти. Через відділення "Укрпошти", щоб представників "Укрпошти" не спрямовувати кілька раз для безпосередньої виплати, вона прийде разом з необхідною пенсією, яка приходить щомісячно в ті дні, коли така пенсія приходить", - сказав Улютін.

Крім того, він повідомив, що обмежень на витрати цих грошей немає. Міністр пояснив, що ця виплата здійснюється для того, щоб "згладити шоки" через паливну кризу внаслідок подій на Близькому Сході.

"Безпосередньо ця виплата може бути спрямована на будь-які цілі, як забажає безпосередньо отримувач такої виплати", - підкреслив він.