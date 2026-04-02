Хто отримає виплату в 1500 грн: повний список категорій

У квітні українці зможуть отримати додаткову адресну одноразову допомогу від держави у розмірі 1500 гривень. Але на виплати зможуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зазначається, що Кабінет міністрів України прийняв постанову № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення". З 1 квітня 2026 року додаткові виплати отримають особи, які вже мають призначену пенсію, або соціальні виплати.

Проте є кілька умов. Перша з них - для отримання виплати загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками та підвищеннями не повинен перевищувати 25950 гривень. Друга умова - лише деякі категорії матимуть право на ці виплати, зокрема:

Українці, які одержують страхову пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника;

особи, які отримують пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії (держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, науковці, військовослужбовці);

Українці, які одержують пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника з числа військовослужбовців, держслужбовців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також отримувачі соціальних пенсій.

"Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії", - додали в ПФУ.

Щодо отримувачів державних соцвиплат, деякі категорії також зможуть отримати

Крім того, одноразову допомогу отримають і громадяни, які користуються державними соціальними виплатами, зокрема:

отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

отримують базову соціальну допомогу;

отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

отримують допомогу на догляд, у тому числі особам, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу;

отримують тимчасову державну допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

отримують допомогу на дітей (виплати одиноким матерям, виплати опікунам, виплати сім’ям із тяжкохворими дітьми, виплати багатодітним сім’ям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину, виплати дітям, які мають статус позбавлених батьківського піклування);

отримують грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

"Виплата допомоги відбудеться у квітні 2026 року автоматично - звертатися додатково не потрібно. Важливо: якщо людина має право на отримання цієї доплати за кількома підставами, кошти будуть виплачені лише за однією з них", - зазначили в ПФУ.