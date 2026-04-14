1500 гривен от Кабмина: повлияет ли доплата на назначение помощи малообеспеченным
В Украине с 8 апреля начали выплату единовременной денежной помощи в размере 1500 гривен для уязвимых категорий граждан.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины объясняет, повлияет ли полученная доплата на назначение помощи малообеспеченным.
Повлияет ли выплата на назначение пособия
Единовременная денежная помощь в размере 1500 гривен не будет учитываться при назначении помощи малообеспеченным семьям. В ПФУ объяснили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 18 марта 2026 года №341, эта выплата не включается в совокупный доход семьи.
Это означает, что:
- она не повлияет на право получения социальной помощи;
- не уменьшит размер выплат;
- не будет учитываться при расчетах доходов.
Также указано, что эти средства не входят в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход.
Кто и как получит средства
Программа рассчитана на поддержку граждан, которые испытывают влияние роста мировых цен на топливо, что сказывается на стоимости продуктов и услуг. Единовременную помощь в 1500 гривен получат:
- пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- получатели базовой соцпомощи и одинокие матери;
- ВПЛ среди получателей социальных выплат.
РБК-Украина ранее писало, что средства поступят в течение апреля на банковские счета или через "Укрпочту". Дополнительных заявлений или обращений подавать не нужно. Если человек относится к нескольким категориям одновременно, выплата производится один раз.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.