Виплата 1500 гривень з 8 квітня: хто отримає гроші автоматично та кому принесе листоноша

Сьогодні, 8 квітня, в Україні розпочали виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для окремих категорій громадян. Кошти нараховуються автоматично і не потребують подання заяв.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрпошти".

Головне: Старт виплат: Процес розпочався 8 квітня 2026 року.

Процес розпочався 8 квітня 2026 року. Сума: Одноразова допомога становить 1500 гривень.

Одноразова допомога становить 1500 гривень. Механізм: Гроші нараховуються автоматично, без звернень до держорганів.

Гроші нараховуються автоматично, без звернень до держорганів. Умова: Для більшості ліміт доходу складає 25 950 гривенб, для захисників та ліквідаторів ЧАЕС обмежень немає.

Для більшості ліміт доходу складає 25 950 гривенб, для захисників та ліквідаторів ЧАЕС обмежень немає. Отримання: Кошти видадуть разом із пенсією через листоношу або у поштовому відділенні.

Як отримати кошти через "Укрпошту"

Алгоритм отримання максимально спрощений - жодних заяв писати не потрібно, так само як і оформлювати запити через застосунок "Дія". Виплата нараховується автоматично.

Громадянам, які отримують пенсію чи соцдопомогу через "Укрпошту", кошти доставить листоноша або їх видадуть безпосередньо у відділенні разом із основними виплатами.

Хто має право на допомогу

Одноразова виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення. До переліку отримувачів увійшли:

пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.

Допомога нараховується за умови, що загальний розмір щомісячних виплат особи (разом із усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.

Пільгові категорії без обмежень за доходом

Водночас державну підтримку отримають певні категорії громадян незалежно від рівня їхнього доходу. Йдеться про:

осіб, які брали безпосередню участь у захисті України;

членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Важливо пам’ятати: якщо людина підпадає під кілька категорій одночасно, виплата здійснюється лише один раз.