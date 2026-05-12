"Випад проти власної країни": Сибіга жорстко відповів на "одкровення" Мендель

15:28 12.05.2026 Вт
2 хв
Міністр назвав слова колишньої прессекретарки "брехнею та маніпуляцією"
aimg Валерій Ульяненко
"Випад проти власної країни": Сибіга жорстко відповів на "одкровення" Мендель Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Заяви колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель - це випад проти України. Вона готова плазувати перед російською пропагандою заради "слави", але "це квиток в один кінець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що такі персонажі готові заради "слави" принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою.

"Зрештою ця особа - не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець. Історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного", - зауважив міністр.

Глава МЗС додав, що на любителів дешевої слави чекає шлях у забуття.

Що передувало

Юлія Мендель в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону заявила, що у 2022 році Київ нібито був готовий погодитись на умови Москви, зокрема віддати Донбас.

Вона заявила, що у перші місяці повномасштабної війни українські перемовники в Стамбулі нібито були готові пристати на всі умови Москви для зупинки бойових дій. Мендель посилалася на заяви неназваних людей, які, за її словами, входили до складу делегації.

Пізніше в Офісі президента заперечили слова колишньої прессекретарки і наголосили, що вона не брала участі у переговорах чи ухваленні якихось рішень. Радник президента Дмитро Литвин зауважив, що Мендель "давно не в собі".

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Диктатор назвав головною умовою підписання фінального договору.

При цьому Володимир Зеленський переконаний, що хтось підштовхнув Путіна до переговорів. Він зазначив, що трохи диктатора підштовхнула Україна, і Київ давно готовий до зустрічей.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
