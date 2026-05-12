"Приховане зло" та "здача Донбасу": що Мендель сказала про Зеленського у скандальному інтерв'ю

Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського наговорила купу шокуючих подробиць про свою роботу з президентом. Втім, не давши жодних підтверджень своїм словам.

РБК-Україна наводить ключові цитати Юлії Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону та розповідає, чим ще вона відзначилася за останні роки.

Головне: Репутаційний контекст: Раніше журналісти звинувачували Мендель у фізичному перешкоджанні роботі медіа та непрофесійних заявах щодо ЗСУ.

Раніше журналісти звинувачували Мендель у фізичному перешкоджанні роботі медіа та непрофесійних заявах щодо ЗСУ. Зміна риторики: Ексречниця називає президента "прихованим злом" та "ведмедем-гризлі", який нібито маніпулює фактами перед камерою. Проте раніше вона дуже схвально відгукувалася про Зеленського.

Ексречниця називає президента "прихованим злом" та "ведмедем-гризлі", який нібито маніпулює фактами перед камерою. Проте раніше вона дуже схвально відгукувалася про Зеленського. Позиція Офісу президента: Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував заяви, назвавши їх несерйозними, оскільки Мендель не брала участі в переговорах з РФ.

Радник Зеленського Дмитро Литвин спростував заяви, назвавши їх несерйозними, оскільки Мендель не брала участі в переговорах з РФ. Нові звинувачення: Юлія Мендель стверджує, що у 2022 році Зеленський був готовий віддати РФ Донбас та відмовитися від НАТО задля миру.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Після звільнення працювала колумністкою у виданнях The Washington Post та Politico, а також вела авторські проєкти на телебаченні. Наразі вона позиціонує себе як незалежна журналістка та міжнародна оглядачка.

Такер Карлсон - впливовий американський консервативний подкастер та блогер. Його відео на платформі X та YouTube регулярно збирають від 10 до 100 мільйонів переглядів, що робить його одним із найвпливовіших лідерів думок для консервативної частини суспільства США.

Серед іншого, Карлсон відомий своєю антиукраїнською риторикою, виправданням дій Росії та негативним ставленням до військової підтримки України. Він неодноразово відвідував Росію та записував інтерв'ю з Путіним. Тож інтерв'ю Мендель може суттєво вплинути на громадську думку, передовсім серед цієї частини американського суспільства.

Про переговори з Путіним і НАТО

Мендель в інтерв'ю заявила, що у 2022 році Зеленський нібито був готовий передати РФ Донбас, аби припинити війну. Так, на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року українська делегація начебто була готова погодитися на всі вимоги РФ, щоб припинити вогонь.

"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. І мені пояснили детально, що вони погодились на все. Більше того, що дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас. На той момент це були шокуючі новини", - сказала Мендель.

За її словами, Зеленський під час зустрічі з Путіним сказав російському диктатору, що Україна не вступатиме до НАТО.

"Я була присутня на його зустрічі з Путіним у 2019 році в Парижі. Поруч з ним було дуже мало людей, які знали правду. Він (Зеленський - ред.) мав приватну розмову з Путіним, де пообіцяв, що Україна ніколи не вступить у НАТО. Це був грудень 2019 року. Була особиста розмова, про яку знають дуже мало людей. Він сказав: "Не буде НАТО", бо Україна ніколи й не була близько до НАТО", - стверджує Мендель.

На її думку, Зеленський начебто зацікавлений у продовженні війни та є "однією із найбільших перешкод для миру сьогодні". Мендель вважає, що треба досягати завершення війни будь-яким способом.

В кінці інтерв'ю Мендель звернулася до Путіна. Вона закликала його припинити війну одним рішенням і заявивила, що в цьому конфлікті "слов'яни вбивають слов'ян", а обидві держави зазнають втрат.

"Володимире Володимировичу, у мене немає вашого життєвого досвіду. Я не розумію, як ви бачите цей світ. Але я не представник НАТО, я не представник Заходу, я не працюю на Зеленського. Я не ваш політичний опонент. Я взагалі вам не загроза. Я українська жінка з українського провінційного міста Херсона", - сказала вона.

Особисті якості Зеленського

Водночас Мендель поділилася деякими "спостереженнями" про персональні якості президента Зеленського.

"Те, що робить російська армія в Україні, - це злочини проти людяності. Але ця війна більше не є чорно-білою. Вона темна. І ще темніша. Ми бачимо Путіна як зло. Але Зеленський теж зло - просто приховане. На камеру він грає плюшевого ведмедика. Але коли вимикається світло, він перетворюється на ведмедя-гризлі і нищить людей", - заявила Мендель.

Фото: Юлія Мендель та Володимир Зеленський (facebook.com iuliia.mendel.2025)

За її словами, Зеленський "емоційно некерований", у своїх публічних заявах використовує "маніпуляції, факти, вирвані з контексту, або відверту брехню".

"Він (Зеленський - ред.) досі грає перед камерою цього чудового хлопця, але повірте, за камерою він зовсім інший. Я працювала з ним два роки. Протягом двох років він повторював дві фрази, які дуже голосно говорять про нього. Він казав, що Україна не готова до демократії, і це цитата. Інша цитата була, що диктатура - це порядок", - сказала Мендель.

Зазначимо, що раніше Мендель висловлювала зовсім інші думки щодо Зеленського, змальовуючи президента у дуже схвальних тонах. У своїй книзі "Кожен з нас - президент", яка вийшла невдовзі після її звільнення, вона називала Зеленського "наймасштабнішим мрійником". Перед тим вона писала у соцмережах, що український лідер стає одним із найвпливовіших у світі.

Чим відома Юлія Мендель

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи її інтерв'ю, зазначив, що "ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень".

"Вона давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді - коментувати несерйозно", - сказав він журналістам.

На посаді речниці президента Мендель потрапила у декілька скандалів. У червні 2019 року Мендель заявила в ефірі телеканалу "1+1", що українські військові на Донбасі піддаються на провокації та стріляють по цивільних об'єктах, що провокує загибель людей.

У вересні того ж року Мендель потрапила в скандал щодо перешкоджання роботі медіа. Журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко намагався поставити Зеленському запитання. Мендель фізично відштовхнула його та хапала за руки, заважаючи підійти. Згодом американський журналіст Крістофер Міллер заявляв, що Мендель аналогічним чином силою відтягувала його від президента під час публічного заходу.

Восени 2020 року, коли Зеленський захворів на COVID-19, Мендель написала у Facebook: "На жаль... Президент почувається добре". Формулювання "на жаль" у контексті хорошого самопочуття викликало шквал мемів та звинувачень у непрофесіоналізмі.

Навесні 2021 року Мендель заявила, що РФ не має монополії на російську мову, і закликала розвивати "українську російську мову". Це викликало жорстку критику з боку мовознавців та громадянського суспільства.

Під час повномасштабного вторгнення Росії Мендель неодноразово потрапляла у скандали через заяви, що співзвучні з російською пропагандою, зокрема звинувачуючи українську владу у "затягуванні війни" та маніпуляціях темою НАТО.

Також вона вдавалася до персональної критики оточення президента, називаючи голову Офісу президента Андрія Єрмака "страшною людиною", яка нібито монополізувала вплив на Зеленського та створила в Україні систему тотального контролю.

Співрозмовники РБК-Україна в українських політичних колах розділились в думках щодо того, з чим пов'язана така риторика Мендель. За словами одних, вона цілком може вже давно свідомо працювати на російську пропаганду. За словами інших, може йтися радше про спробу привернути до себе увагу, зокрема через інтерв'ю одній з найпопулярніших медіа-персон у Сполучених Штатах.

Питання-відповідь (FAQ)

– Що саме Юлія Мендель заявила про переговори Зеленського з Путіним?

Ексречниця стверджує, що під час особистої зустрічі в Парижі у 2019 році Володимир Зеленський нібито пообіцяв російському диктатору відмову України від вступу до НАТО. За її словами, президент аргументував це тим, що Україна на той момент не була близькою до Альянсу.

– Чи дійсно Україна була готова віддати Донбас у 2022 році згідно з заявами Мендель?

Мендель запевняє, що представники української делегації в Стамбулі детально підтвердили їй готовність Зеленського передати окуповані території Донбасу РФ заради припинення вогню. Вона описує ці домовленості як повну згоду на всі вимоги Кремля весною 2022 року.

– Як Офіс президента відреагував на інтерв'ю Юлії Мендель?

Радник Дмитро Литвин офіційно заявив, що Мендель не володіє правдивою інформацією, оскільки ніколи не брала участі в переговорах чи ухваленні державних рішень. Він назвав її слова "несерйозними" та поставив під сумнів реальність джерел, на які вона посилається.

– Якими скандалами відома Юлія Мендель під час роботи прессекретаркою?

Найгучніші інциденти пов'язані з фізичним перешкоджанням роботі журналістів Сергія Андрушка та Крістофера Міллера, а також із неоднозначними заявами про "українську російську мову". Крім того, критику викликав її пост у Facebook про хворобу президента, що починався словами "На жаль... Президент почувається добре". За час великої війни Мендель також відзначалася серією неоднозначних коментарів у проросійському дусі.