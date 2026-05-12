Мендель оскандалилася заявою про Донбас: в ОП кажуть, що вона "давно не в собі"
Колишня прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що у 2022 році Київ нібито був готовий піти на всі умови Москви, зокрема віддати Донбас. У Офісі президента Володимира Зеленського це категорично заперечують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мендель американському блогеру Такеру Карлсону та заяву радника президента Дмитра Литвина.
За твердженням Мендель, у перші місяці повномасштабної війни українські перемовники в Стамбулі були ладні пристати на всі умови Москви, аби тільки зупинити бойові дії. Ексречниця спирається виключно на слова неназваних людей, які нібито входили до складу делегації.
"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. І мені докладно пояснили, що вони погодились на все. Ба більше, дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас", - розповіла вона Карлсону, відомому своїми проросійськими поглядами.
У Офісі президента в коментарі журналістам заперечили слова Мендель, наголосивши, що сама вона не брала участі в переговорах чи ухваленні якихось рішень.
"Ця пані давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді - коментувати несерйозно", - сказав радник президента Литвин.
Хто така Юлія Мендель
Мендель - українська журналістка. У червні 2019 року стала прессекретарем президента Володимира Зеленського. За час перебування на посаді Мендель потрапила у кілька скандалів, пов'язаних з перешкоджанням роботі журналістів.
У квітні 2021 року Мендель пішла з посади прессекретаря. А в липні 2021 року стала позаштатним радником тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака. У той же період Мендель випустила книгу "Кожен із нас - Президент", а восени 2022 року випустила англомовну книгу "Битва за наші життя" з підзаголовком "Мій час із Зеленським, битва України за демократію та її значення для світу".
На початку 2025 року Мендель у статті Times назвала перспективу членства в НАТО "дедалі віддаленішою" та закликала українців "подумати про припинення вогню". Потім в коментарі для France 24 вона також розповідала, що нібито "більшість людей в Україні однозначно згодні з необхідністю припинення війни".
Після звільнення Єрмака з Офісу президента у 2025 році Мендель заявила, що той "займається магією". Також Мендель називала Єрмака "дуже небезпечною людиною", але жодного разу не наводила жодних доказів, посилаючись виключно на "свій досвід" та "зв'язки".
Нагадаємо, питання Донбасу стало сьогодні "каменем спотикання" у мирних переговорах між Україною та РФ за посередництва США. Москва вимагає, щоб їй віддали неокуповані території Донецької та Луганської областей. Київ з цим категорично не погоджується та наполягає на зупинці бойових дій по нинішній лінії фронту.