Мендель оскандалилася заявою про Донбас: в ОП кажуть, що вона "давно не в собі"

Колишня прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що у 2022 році Київ нібито був готовий піти на всі умови Москви, зокрема віддати Донбас. У Офісі президента Володимира Зеленського це категорично заперечують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мендель американському блогеру Такеру Карлсону та заяву радника президента Дмитра Литвина.

За твердженням Мендель, у перші місяці повномасштабної війни українські перемовники в Стамбулі були ладні пристати на всі умови Москви, аби тільки зупинити бойові дії. Ексречниця спирається виключно на слова неназваних людей, які нібито входили до складу делегації.

"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. І мені докладно пояснили, що вони погодились на все. Ба більше, дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас", - розповіла вона Карлсону, відомому своїми проросійськими поглядами.

У Офісі президента в коментарі журналістам заперечили слова Мендель, наголосивши, що сама вона не брала участі в переговорах чи ухваленні якихось рішень.

"Ця пані давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді - коментувати несерйозно", - сказав радник президента Литвин.

Хто така Юлія Мендель

Мендель - українська журналістка. У червні 2019 року стала прессекретарем президента Володимира Зеленського. За час перебування на посаді Мендель потрапила у кілька скандалів, пов'язаних з перешкоджанням роботі журналістів.

У квітні 2021 року Мендель пішла з посади прессекретаря. А в липні 2021 року стала позаштатним радником тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака. У той же період Мендель випустила книгу "Кожен із нас - Президент", а восени 2022 року випустила англомовну книгу "Битва за наші життя" з підзаголовком "Мій час із Зеленським, битва України за демократію та її значення для світу".

На початку 2025 року Мендель у статті Times назвала перспективу членства в НАТО "дедалі віддаленішою" та закликала українців "подумати про припинення вогню". Потім в коментарі для France 24 вона також розповідала, що нібито "більшість людей в Україні однозначно згодні з необхідністю припинення війни".

Після звільнення Єрмака з Офісу президента у 2025 році Мендель заявила, що той "займається магією". Також Мендель називала Єрмака "дуже небезпечною людиною", але жодного разу не наводила жодних доказів, посилаючись виключно на "свій досвід" та "зв'язки".