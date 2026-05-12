"Выпад против собственной страны": Сибига жестко ответил на "откровения" Мендель

Заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель - это выпад против Украины. Она готова пресмыкаться перед российской пропагандой ради "славы", но "это билет в один конец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Даже не дослушал до конца жалкие низменные "откровения" бывшего пресс-секретаря. Мерзость, которую она наговорила, это выпад не против президента, а против собственной страны. Вся эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины и в поддержку российских требований и ультиматумов", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что такие персонажи готовы ради "славы" унижать собственное государство и пресмыкаться перед российской пропагандой.

"В конце концов это лицо - не первое из тех, кто присоединился к клубу прихвостней российской пропаганды и нарративов. Но это билет в один конец. История все расставит на свои места, даст справедливые оценки, покажет истинную роль каждого", - отметил министр.

Глава МИД добавил, что любителей дешевой славы ждет путь в забвение.

Что предшествовало

Юлия Мендель в интервью американскому блогеру Такеру Карлсону заявила, что в 2022 году Киев якобы был готов согласиться на условия Москвы, в частности отдать Донбасс.

Она заявила, что в первые месяцы полномасштабной войны украинские переговорщики в Стамбуле якобы были готовы принять все условия Москвы для остановки боевых действий. Мендель ссылалась на заявления неназванных людей, которые, по ее словам, входили в состав делегации.

Позже в Офисе президента опровергли слова бывшего пресс-секретаря и отметили, что она не участвовала в переговорах или принятии каких-то решений. Советник президента Дмитрий Литвин отметил, что Мендель "давно не в себе".