Винятків не буде: у Єврокомісії пояснили, чому Україна має пройти повний шлях до ЄС

Відмова від стандартних критеріїв вступу України до ЄС підірвала б довіру до процесу розширення та послабила б майбутнє членство країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в ефірі національного телемарафону.
За словами єврокомісарки, класичний підхід до прийняття нових членів залишається актуальним, попри унікальний досвід України в умовах війни.
Дотримання встановлених правил необхідне для забезпечення справжньої готовності країни до життя всередині блоку.
"Винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її - тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому", - наголосила Марта Кос.
Вона додала, що Україна має посилити Євросоюз своїм вступом, а для цього суспільство та економіка повинні пройти повну трансформацію.
Марта Кос зауважила, що Єврокомісія вже максимально прискорює та вдосконалює процедури для України. Проте кінцеві терміни залежать виключно від темпів внутрішніх перетворень.
"Кожна реформа наближає Україну до членства в ЄС. Коли реформи прискорюються - наближається і вступ, коли реформи уповільнюються, то дата вступу віддаляється відповідним чином", - підсумувала вона.
Нагадаємо, українська влада поставила перед собою амбітну мету - підписати договір про вступ до Євросоюзу вже у 2027 році.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність визначення конкретної дати приєднання. Водначас він наголосив, що чіткий календар членства стане гарантією стратегічної поразки Росії та безпеки для всієї Європи.
Також у Брюсселі зазначають, що прискореної процедури без виконання всіх реформ не буде. Єврокомісарка Марта Кос раніше називала ціль України приєднатися до блоку з 1 січня 2027 року амбітною та зрозумілою, проте додала, що Єврокомісія наразі лише шукає шляхи для реалізації цього сценарію.
Попри тиск Києва, у ЄС залишаються скептики, які вважають, що вступ у 2027 році перебуває під загрозою через складність переговорного процесу та необхідність повної трансформації українського законодавства.