Исключений не будет: в Еврокомиссии объяснили, почему Украина должна пройти полный путь в ЕС

Отказ от стандартных критериев вступления Украины в ЕС подорвал бы доверие к процессу расширения и ослабил бы будущее членство страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в эфире национального телемарафона.
По словам еврокомиссара, классический подход к принятию новых членов остается актуальным, несмотря на уникальный опыт Украины в условиях войны.
Соблюдение установленных правил необходимо для обеспечения настоящей готовности страны к жизни внутри блока.
"Исключения для вашей страны не помогли бы ей, не усилили бы ее - потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", - отметила Марта Кос.
Она добавила, что Украина должна усилить Евросоюз своим вступлением, а для этого общество и экономика должны пройти полную трансформацию.
Марта Кос отметила, что Еврокомиссия уже максимально ускоряет и совершенствует процедуры для Украины. Однако конечные сроки зависят исключительно от темпов внутренних преобразований.
"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются - приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", - подытожила она.
Напомним, украинская власть поставила перед собой амбициозную цель - подписать договор о вступлении в Евросоюз уже в 2027 году.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости определения конкретной даты присоединения. В то же время он отметил, что четкий календарь членства станет гарантией стратегического поражения России и безопасности для всей Европы.
Также в Брюсселе отмечают, что ускоренной процедуры без выполнения всех реформ не будет. Еврокомиссар Марта Кос ранее называла цель Украины присоединиться к блоку с 1 января 2027 года амбициозной и понятной, однако добавила, что Еврокомиссия пока только ищет пути для реализации этого сценария.
Несмотря на давление Киева, в ЕС остаются скептики, которые считают, что вступление в 2027 году находится под угрозой из-за сложности переговорного процесса и необходимости полной трансформации украинского законодательства.