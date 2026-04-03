Исключений не будет: в Еврокомиссии объяснили, почему Украина должна пройти полный путь в ЕС

Почему исключения не пойдут на пользу

По словам еврокомиссара, классический подход к принятию новых членов остается актуальным, несмотря на уникальный опыт Украины в условиях войны.

Соблюдение установленных правил необходимо для обеспечения настоящей готовности страны к жизни внутри блока.

"Исключения для вашей страны не помогли бы ей, не усилили бы ее - потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", - отметила Марта Кос.

Она добавила, что Украина должна усилить Евросоюз своим вступлением, а для этого общество и экономика должны пройти полную трансформацию.

Скорость реформ и сроки вступления

Марта Кос отметила, что Еврокомиссия уже максимально ускоряет и совершенствует процедуры для Украины. Однако конечные сроки зависят исключительно от темпов внутренних преобразований.

"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются - приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", - подытожила она.