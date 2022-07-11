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В Винницкой области СБУ арестовала активы компании члена "Единой России"

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 11:55
В Винницкой области СБУ арестовала активы компании члена "Единой России" Фото: в Винницкой области СБУ арестовала активы компании России на более чем 2 млрд грн (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ арестовала активы российской компании на более чем 2 млрд грн в Винницкой области. Фирма пыталась вывести свои активы с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Владельцем компании оказался олигарх, который является членом партии "Единая Россия".

"Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывезя ее на территорию Одесской области", - пишет пресс-служба СБУ.

Для того чтобы вывезти готовую продукцию, руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками на которых была нанесена символика Красного Креста без имеющихся на то документов. СБУ, со своей стороны, заблокировала эту схему.

Фото: в Винницкой области СБУ арестовала активы компании России на более чем 2 млрд грн (gp.gov.ua)

Согласно решению суда на косметический бизнес российского олигарха в Украине наложен арест. Речь идет о:

  • корпоративных правах в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн;
  • продукции, стоимость которой составляет более 500 млн грн.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, было изъято:

  • терминалы мобильной связи, ноутбуки, жесткие диски, серверное оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности;
  • опломбировано оборудование для производства бытовой химии.

Фото: в Винницкой области СБУ арестовала активы компании члена "Единой России"

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский суд наложил арест на 111 вагонов Беларуси и России. Рыночная стоимость имущества достигает около 80 млн гривен.

Также недавно правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги на "нужды" ВСУ.

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