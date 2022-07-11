СБУ арештувала активи російської компанії на більше ніж 2 млрд грн у Вінницькій області. Фірма намагалася вивести свої активи від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Власником компанії виявився олігарх, який є членом партії "Єдина Росія".

"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області", - пише пресслужба СБУ.

Для того, аби вивезти готову продукцію, керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками на яких було нанесено символіку Червоного Хреста без наявних на те документів. СБУ, зі свого боку, заблокувала цю схему.

Фото: у Вінницькій області СБУ арештувала активи компанії Росії на більше ніж 2 млрд грн (gp.gov.ua)

Відповідно до рішення суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Йдеться про:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн;

виробленої продукції, вартість якої становить більше ніж 500 млн грн.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, було вилучено:

термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання, а також документи з доказами протиправної діяльності;

опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії.

Фото: у Вінницькій області СБУ арештувала активи компанії члена "Єдиної Росії"