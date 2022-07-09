В Украине арестовали российское и белорусское имущество на 80 млн гривен

Оперативники Национальной полиции обнаружили 111 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. На них судом был наложен арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной полиции Украины.

Правоохранители обнаружили вагоны во время расследования уголовного производства по фактам преступной деятельности гражданских лиц по финансированию действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

"В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили активы российских и белорусских предприятий. В частности речь идет о 111 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость достигает около 80 млн гривен", - сказано в сообщении.