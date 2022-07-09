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В Украине арестовали российское и белорусское имущество на 80 млн гривен

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Украина, Суббота 09 июля 2022 19:23
В Украине арестовали российское и белорусское имущество на 80 млн гривен в Украине арестовали еще более 100 российских и белорусских вагонов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Оперативники Национальной полиции обнаружили 111 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. На них судом был наложен арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной полиции Украины.

Правоохранители обнаружили вагоны во время расследования уголовного производства по фактам преступной деятельности гражданских лиц по финансированию действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

"В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили активы российских и белорусских предприятий. В частности речь идет о 111 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость достигает около 80 млн гривен", - сказано в сообщении.

Напомним, на подобный шаг решилась и Финляндия. В стране конфисковали более 800 вагонов из-за санкций ЕС.

Кроме того, ранее украинские правоохранители арестовывали имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен.

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