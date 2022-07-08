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Схема на миллионы. Полиция разоблачила мошенников, которые выманивали деньги на "нужды" ВСУ

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Одесса, Пятница 08 июля 2022 17:06
Схема на миллионы. Полиция разоблачила мошенников, которые выманивали деньги на "нужды" ВСУ Фото: полиция разоблачила очередную мошенническую схему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенники от имени чиновников выманивали средства у предпринимателей якобы на нужды военных. Сумма ущерба может составлять миллионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко в Facebook.

По его словам, в мае некоторые бизнесмены из Одесской области получили письма якобы с подписью начальника областной военной администрации. Предпринимателей просили присоединиться к сборам средств на нужды ВСУ. В письме также указали номер счета и контакт одного из должностных лиц ОВА.

Позже полиция выяснила, что такие призывы получили представители бизнеса еще в 10 регионах Украины.

"Сейчас известно о как минимум 100 фактах перевода средств на счета, указанные в письмах. Наименьшая сумма - 10 тысяч гривен, наибольшая достигала 100 тысяч гривен. Но следствие активно работает, поэтому количество пострадавших значительно увеличится, а общая сумма ущерба будет определяться миллионами", - отметил Клименко.

Правоохранителям удалось разоблачить организатора схемы, который сейчас находится на территории так называемой "ЛНР".

Всего к схеме были причастны семь человек, из которых четыре - жители Днепропетровской области. Все они вскоре получат подозрения за мошенничество.

Напомним, что недавно СБУ задержала руководителя благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь.

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