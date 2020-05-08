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В Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медиков

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 16:00
В Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 158 случаев коронавируса среди медиков

В Винницкой области второй день подряд растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные карты Кабинета министров Украины.

Как сообщается, в области лабораторно подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медиков. Накануне это число составляло 153, а в среду 151. В целом в Винницкой области зарегистрировано 514 случаев коронавируса, это свидетельствует о том, что каждый третий инфицированный - это медик.

Напомним, в Винницкой области коронавирус подтвердили у 29 человек за сутки. В общем в лабораториях ОЛЦ исследовано 1 тыс. 24 образцы материалов. Также от инфекции выздоровели 278 человек.

Вместе с тем, с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных, как и ранее, в Черновицкой области. За минувшие сутки было зарегистрировано 504 новых случая, тогда как вчера фиксировалось 507 больных, а 6 мая было выявлено 487 пациентов с COVID-19.

Также за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. Так, за последние сутки вылечились 310 человек.

Теги Новости Украины Винницкая областьмедикиКоронавирус
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