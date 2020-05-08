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В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 09:52
В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству выздоровевших пациентов

С начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных по прежнему в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За минувшие сутки было зарегистрировано 504 новых случая, тогда как вчера фиксировалось 507 больных, а 6 мая было выявлено 487 пациентов с COVID-19.

Также за сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса.

В целом география распространения вируса в регионах выглядит так:

  • Черновицкая обл. - 2 097 (301 выздоровел);
  • Киев - 1 721 (127 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1 078 (147 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);
  • Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);
  • Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);
  • Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);
  • Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);
  • Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);
  • Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (12 выздоровели).В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях

Ранее в Минздраве заявили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабят карантин. Вчера Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление. РБК-Украина собрало весь список введенных украинским правительством послаблений.

Минздрав назвал области, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19 За минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
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