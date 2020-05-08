В Украине коронавирусом заболели более 14 тыс. человек: ситуация в областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
За сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству выздоровевших пациентов
С начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 195 человек, больше всего больных по прежнему в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
За минувшие сутки было зарегистрировано 504 новых случая, тогда как вчера фиксировалось 507 больных, а 6 мая было выявлено 487 пациентов с COVID-19.
Также за сутки было установлено два рекорда - по количеству смертей и по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса.
В целом география распространения вируса в регионах выглядит так:
- Черновицкая обл. - 2 097 (301 выздоровел);
- Киев - 1 721 (127 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1 078 (147 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);
- Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);
- Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);
- Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);
- Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);
- Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);
- Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);
- Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);
- Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);
- Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);
- Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);
- Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);
- Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);
- Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);
- Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);
- Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);
- Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (12 выздоровели).
Ранее в Минздраве заявили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46.
Напомним, с 11 мая в Украине ослабят карантин. Вчера Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление. РБК-Украина собрало весь список введенных украинским правительством послаблений.