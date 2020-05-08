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Наибольшее количество тестов на коронавирус проводят в Черновцах

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 09:56
Наибольшее количество тестов на коронавирус проводят в Черновцах
Иллюстративное фото (flickr)

ПЦР-тестирование могут проводить более трех дней

В Украине наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Черновцах. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, всего тестов делают в тех областях, где количество заражений очень большое.

"Больше всего тестов сегодня делается в Черновцах, Тернополе, в Винницкой лаборатории, Херсоне, Черкассах... Конечно такая нагрузка обусловлена количеством заболеваний. В этих областях количество заболеваний очень велика", - заявил Степанов.

По его словам, ПЦР-тестирование могут проводить более трех дней.

"Нагрузка на лабораторию иногда (большая - ред.) и ПЦР-тестирования иногда ждут до 3-4 дней", - добавил он.

Напомним, Минздрав назвал области, где за последние сутки зафиксировали больше всего случаев коронавируса. Так, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях.

Кроме того, в Минздраве Украины сообщили о числе зараженных инфекцией по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человек. Отметим, в Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVІD-19.

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