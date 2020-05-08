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У Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медиків

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 16:00
У Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області зареєстровано 158 випадків коронавіруса серед медиків

У Вінницькій області другий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників. Про це свідчать дані карти Кабінету міністрів України.

Як повідомляється, в області лабораторно підтверджено 158 випадків зараження коронавірусною інфекцією серед медиків. Напередодні ця кількість становила 153, а у середу 151. Загалом у Вінницькій області зареєстровано 514 випадків коронавірусу, це свідчить про те, що кожен третій інфікований - це медик.

Нагадаємо, у Вінницькій області коронавірус підтвердили у 29 осіб за добу. Загалом у лабораторіях ОЛЦ досліджено 1 тис. 24 зразки матеріалів. Також від інфекції одужали 278 осіб.

Разом з тим, з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 14 195 осіб, найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області. За минулу добу було зареєстровано 504 нових випадки, тоді як учора фіксувалося 507 хворих, а 6 травня було виявлено 487 пацієнтів з COVID-19.

Також за останні 24 години від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість громадян. Так, за останню добу вилікувались 310 осіб.

Теги Новини України Винницкая областьмедикиКоронавірус
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