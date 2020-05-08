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Дания ослабит карантинные ограничения 8 июня

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 12:59
Дания ослабит карантинные ограничения 8 июня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Третий этап послаблений состоится, если число зараженных не увеличится больше, чем ожидалось

Сегодня, 8 мая, власти Дании решили, какие послабления будут касаться третьего этапа смягчения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 8 июня правительство страны планирует открыть парки развлечений и кинотеатры. Кроме того, будут разрешены встречи в общественных местах группами в 30-50 человек. Однако, не планируют открывать музыкальные площадки, ночные клубы и спортзалы. Отмечается, что их откроют на четвертом этапе послаблений карантинных ограничений, который планируют ввести до начала августа.

Как отмечается, правительство Дании уже со следующей недели откроет торговые центры, школы и рестораны. После того, третий этап послаблений состоится только в том случае, если количество зараженных и госпитализаций не увеличится больше, чем ожидалось.

Всего с начала пандемии в Дании лабораторно подтверждено 10 083 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 514 человек умерли.

Напомним, правительство Литвы приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса до 9 июня. При этом сообщается, что также было принято решение об ослаблении карантинных мер с 12 мая.

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