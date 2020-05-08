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За минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 09:30
За минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине от вируса выздоровели 2706 человек

За последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, за последние сутки вылечились от коронавируса 310 человек.

"310 пациентов выздоровели. Это рекордная цифра за все время пандемии в Украине", - заявил Степанов

Как отмечается, всего с начала пандемии коронавируса в Украине от вируса выздоровели 2706 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 21 смертельный случай в результате осложнений, вызванных COVID-19. по Состоянию на утро 8 мая, число официально подтвержденных летальных случаев в Украине увеличилась до 361. Вчера сообщалось о 340 погибших от инфекции.

Кроме того, в Минздраве Украины сообщили о числе зараженных инфекцией COVID-19 по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человека. Степанов сообщил, что среди зараженных 44 ребенка и 98 медиков.

Также во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 людей, собирают штаб быстрого реагирования.

В чемпионате Италии сообщили о новых случаях заражения коронавирусом Во Львовской области от коронавируса умер еще один человек
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