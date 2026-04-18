UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Вінницькій області зіткнулися два поїзди, в "Інтересіті+" було майже 600 пасажирів

15:50 18.04.2026 Сб
2 хв
В "Укрзалізниці" розповіли, чи є постраждалі і що робить компанія
aimg Едуард Ткач
Фото: деталі інциденту будуть розслідувані (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У суботу вдень, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+", в якому було майже 600 пасажирів. Наразі за ними їде підмінний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.

На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Наразі їх розміщено на станції і за ними вже прямує підмінний поїзд.

В УЗ зазначили, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже перебувають на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури "були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда".

Окрім того, компанія домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Резюмуючи в " Укрзалізниці" додали, що інцидент з аварією буде розслідувано.

"Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту", - підсумували у компанії.

Інші інциденти з поїздами

Нагадаємо, буквально кілька тижнів тому, 2 квітня, поблизу станції Коломак у Харківській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою. Завдяки реакції залізничників важких наслідків вдалося уникнути, і пасажири не постраждали. Однак аварія спричинила зміну маршрутів і затримки рейсів на харківському напрямку.

Також ми писали, що 27 травня 2017 року сталася аварія на залізниці в Хмельницькій області. Тоді в межах залізничної станції Негін "Південно-Західної залізниці" зіткнулися два рухомі поїзди. Один був пасажирським, другий - вантажним із 17 вагонами щебеню.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаІнтерсітіАваріяПоїзди