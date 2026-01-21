ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Іспанії вже друга ДТП із потягом за тиждень: майже 40 поранених і жертва

Середа 21 січня 2026 03:47
UA EN RU
В Іспанії вже друга ДТП із потягом за тиждень: майже 40 поранених і жертва Фото: 37 людей отримали поранення (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Барселоні сталася аварія приміського поїзда після обвалу підпірної стіни на залізничні колії. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Аварія в Каталонії на північному сході Іспанії сталася лише через два дні після іншої масштабної залізничної катастрофи, яка забрала життя щонайменше 42 осіб, ще десятки людей тоді зазнали травм.

Як зазначає видання, рятувальники продовжували пошукові роботи серед уламків поїзда й у вівторок. Після попередньої трагедії в країні було оголошено триденну національну жалобу.

Рятувальні служби Каталонії уточнили, що з 37 постраждалих п’ятеро перебувають у важкому стані, ще шестеро дістали травми середньої тяжкості. На місце аварії направили близько 20 карет швидкої допомоги, постраждалих доправили до трьох лікарень у регіоні.

У матеріалі також зазначається, що серйозні аварії на залізниці в Іспанії трапляються відносно рідко, а мережа швидкісних залізниць загалом вважається надійною. Водночас приміські залізничні перевезення в країні регулярно стикаються з проблемами надійності.

За інформацією AP, аварія сталася поблизу міста Геліда, приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони. Іспанський залізничний оператор ADIF повідомив, що захисна стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, які пройшли цього тижня. Рух поїздів на цій ділянці було скасовано.

Нагадаємо, днями в Іспанії сталася наймасштабніша аварія з потягами за останні 13 років, в результаті чого загинули 42 особи.

Також ми писали, що сталася ДТП за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення "Відень–Київ". Внаслідок аварії постраждали пасажири, частину з них госпіталізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Іспанія
Новини
У Києві відновили водопостачання, без тепла залишаються 4 тисячі будинків
У Києві відновили водопостачання, без тепла залишаються 4 тисячі будинків
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України