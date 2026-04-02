Вантажівка зіткнулася з поїздом на Харківщині: рейси затримуються

22:22 02.04.2026 Чт
2 хв
В "Укрзалізниці" розповіли подробиці аварії з вантажівкою
aimg Сергій Козачук
Вантажівка зіткнулася з поїздом на Харківщині: рейси затримуються Фото: під Харковом вантажівка врізалася в пасажирський поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Поблизу станції Коломак пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, що призвело до зміни маршрутів та затримок рейсів харківського напрямку. Попередньо, пасажири потяга не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Читайте також: Запізнення понад 5 годин: через атаку дронів в Україні масово затримуються поїзди (список)

Наслідки аварії

За даними перевізника, аварії вдалося запобігти уникнути важких наслідків завдяки реакції залізничників. Удар був пом'якшений, оскільки машиніст вчасно помітив небезпеку.

"Машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом'якшити удар, тому попередньо - без постраждалих серед пасажирів. Водієм займаються медики", - зазначають у компанії.

Внаслідок інциденту було пошкоджено локомотив та щонайменше один вагон. Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків та організацією подальшого руху.

Зміни у графіку руху

Через ДТП рейси, що прямують у харківському напрямку, змушені використовувати об'їзні шляхи. Для пасажирів, які опинилися в епіцентрі події, готують альтернативні варіанти продовження подорожі.

"Рейси харківського напрямку прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками, готуємо резервні вагони для пасажирів поїзда №21/22 у напрямку Львова", - повідомили в "Укрзалізниці".

Ситуація на залізниці

Нагадаємо, останнім часом робота залізничного транспорту в Україні неодноразово зазнавала перебоїв через безпекову ситуацію. Зокрема, 1 квітня через масовану атаку дронів в Україні масово затримувалися поїзди, а найбільше відставання від графіка становили понад 5 годин.

Також 31 березня, російські окупанти атакували залізничний вокзал у Слов’янську. Внаслідок удару було поранено чотирьох працівників локомотивного депо, один із залізничників перебуває у важкому стані.

Раніше РБК-Україна писало, як діяти пасажирам "Укрзалізниці" під час евакуації, якщо поїзд став мішенню для ворожої атаки або виникла загроза життю.

Більше по темі:
Укрзалізниця Україна Харків Аварія
Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
