Вантажівка зіткнулася з поїздом на Харківщині: рейси затримуються

Поблизу станції Коломак пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, що призвело до зміни маршрутів та затримок рейсів харківського напрямку. Попередньо, пасажири потяга не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Наслідки аварії

За даними перевізника, аварії вдалося запобігти уникнути важких наслідків завдяки реакції залізничників. Удар був пом'якшений, оскільки машиніст вчасно помітив небезпеку.

"Машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом'якшити удар, тому попередньо - без постраждалих серед пасажирів. Водієм займаються медики", - зазначають у компанії.

Внаслідок інциденту було пошкоджено локомотив та щонайменше один вагон. Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків та організацією подальшого руху.

Зміни у графіку руху

Через ДТП рейси, що прямують у харківському напрямку, змушені використовувати об'їзні шляхи. Для пасажирів, які опинилися в епіцентрі події, готують альтернативні варіанти продовження подорожі.

"Рейси харківського напрямку прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками, готуємо резервні вагони для пасажирів поїзда №21/22 у напрямку Львова", - повідомили в "Укрзалізниці".