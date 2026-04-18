Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Винницкой области столкнулись два поезда, в "Интересити+" было почти 600 пассажиров

15:50 18.04.2026 Сб
2 мин
В "Укрзализныце" рассказали, есть ли пострадавшие и что делает компания
aimg Эдуард Ткач
Фото: детали инцидента будут расследованы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В субботу днем, 18 апреля, в Винницкой области столкнулись тепловоз и поезд "Интерсити+", в котором было почти 600 пассажиров. Сейчас за ними едет подменный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Сейчас они размещены на станции и за ними уже следует подменный поезд.

В УЗ отметили, что железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры "были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда".

Кроме того, компания договаривается с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки.

Резюмируя в "Укрзализныце" добавили, что инцидент с аварией будет расследован.

"Указанный случай будет детально расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для помощи и выяснения обстоятельств инцидента", - подытожили в компании.

Другие инциденты с поездами

Напомним, буквально несколько недель назад, 2 апреля, вблизи станции Коломак в Харьковской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Благодаря реакции железнодорожников тяжелых последствий удалось избежать, и пассажиры не пострадали. Однако авария повлекла за собой изменение маршрутов и задержки рейсов на харьковском направлении.

Также мы писали, что 27 мая 2017 года произошла авария на железной дороге в Хмельницкой области. Тогда в пределах железнодорожной станции Негин "Юго-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных поезда. Один был пассажирским, второй - грузовым с 17 вагонами щебня.

