В Винницкой области столкнулись два поезда, в "Интересити+" было почти 600 пассажиров

В субботу днем, 18 апреля, в Винницкой области столкнулись тепловоз и поезд "Интерсити+", в котором было почти 600 пассажиров. Сейчас за ними едет подменный поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"В Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.
К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Сейчас они размещены на станции и за ними уже следует подменный поезд.
В УЗ отметили, что железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры "были проведены максимально оперативно и минимизирована задержка поезда".
Кроме того, компания договаривается с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки.
Резюмируя в "Укрзализныце" добавили, что инцидент с аварией будет расследован.
"Указанный случай будет детально расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для помощи и выяснения обстоятельств инцидента", - подытожили в компании.
