Винищувачі Польщі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

У середу, 13 травня, Польща підняла в небо авіацію через те, що над міжнародними водами в Балтійському морі було виявлено літак росіян Іл-20.

Про це заявив польський глава Міноборони Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Польський міністр зазначив, що це була чергова агресивна акція РФ і випробування "наших систем ППО". Він підкреслив, що польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків.

"Наші літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами в Балтійському морі", - ідеться в пості.

Інші інциденти

Нагадаємо, що 25 грудня 2025 року польські ВПС теж піднімали в небо бойові літаки, щоб перехопити й супроводжувати російський розвідувальний борт, який пролітав недалеко від кордону польського повітряного простору.

Крім того, того ж дня стало відомо, що Росія відправила ядерні бомбардувальники, щоб здійснити "різдвяний" політ на велику відстань над Норвезьким морем. Таким чином, РФ погрожувала Британії.