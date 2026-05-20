Истребители РФ едва не протаранили военный самолет Британии над Черным морем

20:25 20.05.2026 Ср
2 мин
Событие едва не привело к катастрофическим последствиям в небе
Сергей Козачук
Истребители РФ едва не протаранили военный самолет Британии над Черным морем Фото: британский самолет Rivet Joint (commons.wikimedia.org)
В прошлом месяце два российских истребителя совершили опасный перехват разведывательного самолета Королевских ВВС Великобритании над Черным морем. Инцидент значительно повысил риски прямой эскалации между НАТО и Россией.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Детали опасного инцидента

По информации издания, британский самолет Rivet Joint был невооружен и выполнял плановое наблюдение в международном воздушном пространстве.

Во время полета его неоднократно перехватывал российский истребитель Су-35, который приблизился на критическое расстояние, из-за чего на борту британского судна сработали аварийные системы.

Кроме того, другой российский самолет - Су-27 - совершил шесть проходов мимо британского судна. В один из моментов он пролетел всего в шести метрах от носа Rivet Joint.

В британском оборонном ведомстве отметили, что эти действия России стали самыми опасными в отношении разведывательной авиации Соединенного Королевства за последние годы.

Самолеты Королевских ВВС вместе с союзниками регулярно патрулируют этот регион для безопасности восточного фланга НАТО.

Обострение в Балтийском регионе

На этой неделе также зафиксирована серия других инцидентов, связанных с безопасностью в Балтийском регионе. В частности, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы, а над Эстонией истребитель сбил подозреваемый украинский дрон.

Кроме этого, ранее Великобритания была вынуждена развернуть свои военные корабли для защиты подводных коммуникаций.

Это произошло после того, как российские подводные лодки провели более месяца в британских водах, создавая угрозу кабелям и трубопроводам.

Провокации РФ в воздушном пространстве НАТО

Напомним, это далеко не первый случай агрессивных действий российской авиации у границ европейских государств.

Так, в конце прошлого года российский диктатор Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики к северным границам Британии, совершив длительный полет над Норвежским морем, из-за чего НАТО поднимало в небо истребители.

Кроме того, военные самолеты РФ регулярно создают угрозы в регионе Балтии. В начале года силы быстрого реагирования Швеции перехватили два российских истребителя Су-35С, которые сопровождали бомбардировщик Ту-22М над Балтийским морем.

Также недавно польские воздушные силы были вынуждены оперативно реагировать на появление российского самолета-разведчика Ил-20, который без согласованного плана полета двигался над международными водами, после чего истребители Польши перехватили воздушную цель РФ.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
