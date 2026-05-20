Истребители РФ едва не протаранили военный самолет Британии над Черным морем

В прошлом месяце два российских истребителя совершили опасный перехват разведывательного самолета Королевских ВВС Великобритании над Черным морем. Инцидент значительно повысил риски прямой эскалации между НАТО и Россией.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали опасного инцидента

По информации издания, британский самолет Rivet Joint был невооружен и выполнял плановое наблюдение в международном воздушном пространстве.

Во время полета его неоднократно перехватывал российский истребитель Су-35, который приблизился на критическое расстояние, из-за чего на борту британского судна сработали аварийные системы.

Кроме того, другой российский самолет - Су-27 - совершил шесть проходов мимо британского судна. В один из моментов он пролетел всего в шести метрах от носа Rivet Joint.

В британском оборонном ведомстве отметили, что эти действия России стали самыми опасными в отношении разведывательной авиации Соединенного Королевства за последние годы.

Самолеты Королевских ВВС вместе с союзниками регулярно патрулируют этот регион для безопасности восточного фланга НАТО.

Обострение в Балтийском регионе

На этой неделе также зафиксирована серия других инцидентов, связанных с безопасностью в Балтийском регионе. В частности, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы, а над Эстонией истребитель сбил подозреваемый украинский дрон.

Кроме этого, ранее Великобритания была вынуждена развернуть свои военные корабли для защиты подводных коммуникаций.

Это произошло после того, как российские подводные лодки провели более месяца в британских водах, создавая угрозу кабелям и трубопроводам.