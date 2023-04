"Він просто дитина". ЗМІ дізналися цікаву деталь про "зливи" секретних даних США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Видання взяло інтерв'ю в людини, яка сказала, що була учасником чат-групи Discord, в якій кілька місяців з'являлися "злиті" документи. Людина сказала, що їй 18 років, проте відмовилась назвати своє ім'я, посилаючись на побоювання за свою особисту безпеку.

AP не змогла незалежно підтвердити багато деталей, які надала ця особа, а оригінальну кімнату чату було видалено.

Користувач Discord зазначив, що він спілкувався з іншими людьми - включно з особою, яка місяцями публікувала документи, які, на його думку, були засекреченими: "Ми не могли повірити, що відбувається".

Людина сказала, що її основною мотивацією для спілкування зі ЗМІ було очистити репутацію третьої особи, яка використовує псевдонім "Лукка". Публікації Лукки, що містять багато документів, широко поширювалися в Twitter та інших соціальних мережах. Про ці документи повідомили The New York Times, The Washington Post та інші ЗМІ.

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", - додав користувач Discord.

Він відмовився вказати особу, яка спочатку завантажила документи на Thug Shaker Central, або підтвердити, чи працювала ця особа на уряд США. Він посилався на оригінального завантажувача під псевдонімом "the O.G.".

Людина вважає, що особа, яка першою опублікувала документи, схоже, не керувалася певною ідеологією чи прагнула широко розкрити державні таємниці, а радше хотіла справити враження на людей у своїй групі.

Користувач Discord зазначив, що якщо цю особу заарештують, то він має копії "понад сотні" сторінок документів.

Так, людина хотіла захистити своїх співрозмовників у чаті, але також вважала, що документи містять секрети, які повинні знати американці: "На той випадок, якщо O.G. арештують, я зіллю їх усі".

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж, вважають російську розвідку причетною до інциденту.

Bellingcat повідомляло, що документи почали з’являтися у мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Окрім того, CNN повідомляло, що Україна нібито змінила деякі військові плани через "витік" даних, але секретар РНБО України Олексій Данілов поставив під сумнів ці заяви.

