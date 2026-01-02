Вимкнення світла у більшості регіонів: "Укренерго" попередило про графіки на 3 січня

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, в ніч на 2 січня окупанти атакували енергооб'єкти у Миколаївській та Запорізькій областях, є знеструмлення. Без світла були споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

Зазначимо, Росія в ніч на 1 січня атакувала енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.

У новорічну ніч країна-агресорка атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.

Зокрема, російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

РБК-Україна раніше писало, що вночі та зранку 27 грудня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.