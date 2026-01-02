ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ вночі атакувала енергооб'єкти у двох областях: яка ситуація зі світлом в Україні

П'ятниця 02 січня 2026 13:20
UA EN RU
РФ вночі атакувала енергооб'єкти у двох областях: яка ситуація зі світлом в Україні Фото: Росія вночі атакувала енергооб'єкти у двох областях України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 2 січня атакувала енергооб'єкти у Миколаївській та Запорізькій областях, є знеструмлення.

Як передає РБК-Україна, про це заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив під час брифінгу.

"У другий день нового року ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі удари зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях" - повідомив Андарак.

За його словами, на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

На Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

Заступник міністра зазначив, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Удари по енергетиці

Зазначимо, що Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами. Ворожі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.

Нагадаємо, що одна з останніх масштабних атак відбулася 27 грудня.

З початком нового року Росія продовжила обстріли енергооб’єктів України.

За даними Міністерства енергетики, 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах країни.

Внаслідок обстрілу значна кількість споживачів залишалася без електропостачання у Волинській та Одеській областях, також зафіксовано нові знеструмлення на Чернігівщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем