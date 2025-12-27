В Києві відновили подачу води, але без світла та тепла ще 40% житлових будинків

Масована атака по критичній інфраструктурі Києва та області залишила без тепла та світа тисячі абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

"Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та екстрені служби працюють безперервно над ліквідацією наслідків ударів", - зазначив Олексій Кулеба.

Щоб відновити енергетичні системи Києва та Київської області, роботи ведуться у посиленому режимі з чіткою координацією між центральною та місцевою владою.

Наслідки атаки були значними - тимчасове знеструмлення та відключення опалення торкнулися понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району, повідомив міністр розвитку громад та територій України.

"Задіяні додаткові бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей", - повідомив Кулеба.

Незважаючи на загрозу повторних дронових ударів, вже відновлено водопостачання у Києві та області. У частині Київщини задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, а тиск подачі поступово нормалізується.

"Ми робимо усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак і оперативно відновити інфраструктуру", - додав віцепрем'єр.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період", - підкреслив Кулеба.

Раніше Київ та область вже зазнавали ударів по критичній інфраструктурі, що призводило до відключень електрики, води та опалення.