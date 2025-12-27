В Києві відновили подачу води, але без світла та тепла ще 40% житлових будинків
Масована атака по критичній інфраструктурі Києва та області залишила без тепла та світа тисячі абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
"Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та екстрені служби працюють безперервно над ліквідацією наслідків ударів", - зазначив Олексій Кулеба.
Щоб відновити енергетичні системи Києва та Київської області, роботи ведуться у посиленому режимі з чіткою координацією між центральною та місцевою владою.
Наслідки атаки були значними - тимчасове знеструмлення та відключення опалення торкнулися понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району, повідомив міністр розвитку громад та територій України.
"Задіяні додаткові бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей", - повідомив Кулеба.
Незважаючи на загрозу повторних дронових ударів, вже відновлено водопостачання у Києві та області. У частині Київщини задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, а тиск подачі поступово нормалізується.
"Ми робимо усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак і оперативно відновити інфраструктуру", - додав віцепрем'єр.
"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період", - підкреслив Кулеба.
Раніше Київ та область вже зазнавали ударів по критичній інфраструктурі, що призводило до відключень електрики, води та опалення.
Удар по Києву 27 січня
Нагадаємо, що 27 грудня РФ здійснила серію ракетно-дронових атак на Київ. Відомо про одного загиблого та близько 30 постраждалих.
У ніч на 27 грудня російські війська провели комбінований обстріл столиці, у результаті якого пожежі спалахнули у семи районах міста.
У Голосіївському районі після падіння дрона загорілися три автомобілі на території СТО, пожежу швидко ліквідували.
В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок.
У Дарницькому районі горять кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку, що загрожувало поширенням вогню на будинок для літніх людей.
У Дніпровському районі загорівся 18-поверховий будинок.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 30 людей, серед них двоє дітей.
Через удари у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без теплопостачання.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала нового масованого удару по Україні, застосувавши майже 500 ударних дронів, зокрема "Шахед", а також понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".