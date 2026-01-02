RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 3 января

Иллюстративное фото: отключения света по графикам 3 января будут в большинстве областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 3 января, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" в очередной раз отметили, что графики отключения света продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины.

 

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в ночь на 2 января оккупанты атаковали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, есть обесточивания. Без света были потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.

Отметим, Россия в ночь на 1 января атаковала энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.

В новогоднюю ночь страна-агрессор атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.

В частности, российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрелов энергетики без света остались более 103 тысячи абонентов.

РБК-Украина ранее писало, что ночью и утром 27 декабря Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия