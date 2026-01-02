Отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 3 января

Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" в очередной раз отметили, что графики отключения света продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины.