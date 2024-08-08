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Виманюють дані щодо полонених. Коордштаб попередив українців про шахрайські дії РФ

Четвер 08 серпня 2024 13:26
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Виманюють дані щодо полонених. Коордштаб попередив українців про шахрайські дії РФ Ілюстративне зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські розвідувальні служби створили так звані "громадські організації", які намагаються виманити інформацію про полонених з метою подальшої маніпуляції та тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання. Таким чином вони хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених", - заявив Охріменко.

В Коордштабі додали, що спецслужби ворога цікавлять:

  • виписки зі службових розслідувань;
  • персональні дані;
  • фотографії побратимів військовополоненого й інше.

Охріменко наголосив на важливості не передавати невідомим особам та організаціям персональні дані та будь-яку інформацію щодо рідних, які наразі перебувають у неволі, або вважаються зниклими безвісти.

Обмін полоненими

Останнім обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді ж додому вдалось повернути 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників.

У липні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також розповідав про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

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