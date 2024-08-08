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Выманивают данные о пленных. Коордштаб предупредил украинцев о мошеннических действиях РФ

Четверг 08 августа 2024 13:26
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Выманивают данные о пленных. Коордштаб предупредил украинцев о мошеннических действиях РФ Иллюстративное изображение (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Российские разведывательные службы создали так называемые "общественные организации", которые пытаются выманить информацию о пленных с целью дальнейшей манипуляции и давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

"Российские разведслужбы создали так называемые "общественные организации", которые распространяют в интернете информацию о военнопленных и утверждают, что могут получить доступ к местам содержания. Таким образом они хотят получить важную информацию для дальнейшего манипулирования и давления на семьи пленных", - заявил Охрименко.

В Коордштабе добавили, что спецслужбы врага интересуют:

  • выписки из служебных расследований;
  • персональные данные;
  • фотографии собратьев военнопленного и другое.

Охрименко подчеркнул важность не передавать неизвестным лицам и организациям персональные данные и любую информацию о родных, которые сейчас находятся в неволе, или считаются пропавшими без вести.

Обмен пленными

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 17 июля. Тогда же домой удалось вернуть 95 украинских воинов - бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии и пограничников.

В июле уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также рассказывал о подготовке масштабного обмена с Россией, во время которого вернут женщин-военнопленных.

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