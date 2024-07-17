Україна повернула з російського полону 95 захисників

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам - за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - зазначив він.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що загалом з російського полону вдалося повернути 3405 українців від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію. Дякуємо ОЕА за допомогу в поверненні наших воїнів. Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку", - підкреслив він.

Фото: обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що з російського полону вдалося звільнити 49 воїнів ЗСУ, включаючи учасника "повітряного мосту", який добровільно зголосився летіти на гвинтокрилі до "Азовсталі" для допомоги заблокованим підрозділам, та двох з Повітряних сил.

Також звільнено 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, сімох з Сил територіальної оборони, п’ятьох прикордонників, двох з Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу - чоловіки: 88 рядових та сержантів, сім офіцерів. Серед хлопців, які отримали свободу, 23 особи боронили Маріуполь (з них тринадцятеро - оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро - на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади він потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Багато українських бійців, які повертаються, страждають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, що потребують тривалого лікування. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресорки з 2022 року. Серед звільнених також є оборонець, який вважався зниклим безвісти.