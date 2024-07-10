Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

Україна планує великий обмін з Росією, у ході якого повернуть жінок-військовополонених.

Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".